Кадыров объявил убийцу полковника Буданова народным героем

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство бывшего полковника российской армии Юрия Буданова и умерший в колонии, навсегда останется героем в памяти людей, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Суд своим обвинительным приговором (...) сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!» — полагает политик.

Кадыров вновь заявил, что считает Темирханова жертвой судебной ошибки.

Глава Чечни 4 августа посетил поминальную церемонию в Гелдагане, родовом селении Темирханова. Похороны состоялись вечером этого же дня, передает РИА Новости. Кадыров выразил соболезнования родственникам умершего и заявил, что власти Чечни будут добиваться справедливого отношения правоохранительных органов к жителям региона.

Смерть Темирханова вызвала широкий отклик среди жителей республики. Его поминки посетили тысячи человек, поток автомобилей в Гелдаган практически не прерывается.

chp_groznyy / Instagram

Юсуп Темирханов умер от остановки сердца в омской колонии 3 августа. В 2013-м он был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за убийство бывшего полковника Вооруженных сил России Юрия Буданова, ветерана второй чеченской войны. По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих. Буданова хоронили с воинскими почестями.

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В 2003-м Буданов был осужден по обвинению в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Сам военный утверждал, что задушил девушку в состоянии аффекта, когда выяснил, что она является стрелком-снайпером одного из отрядов чеченских боевиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, лишили звания полковника и ордена Мужества. В 2009-м он вышел на свободу.

Во время заключения Буданова Рамзан Кадыров заявлял, что если бывший полковник будет помилован, то в Чечне найдут способ «воздать ему по заслугам».

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