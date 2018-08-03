Убийцу полковника Буданова похоронят в Чечне

Похороны Юсупа Темирханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова и умершего в колонии, пройдут на его родине — в Чечне. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката Розу Магомедову.

«Он будет похоронен у себя на родине, его тело будет туда отправлено в ближайшие дни», — рассказала она и добавила, что ее подзащитный был болен, но шел на поправку. «Все случилось неожиданно», — добавила Магомедова.

Темирханов умер в городской больнице Омска. «Он скончался в городской больнице, откуда был переведен из больницы ФСИН. Решение о переводе было принято 1 августа, так как его здоровье ухудшилось. У него были хронические проблемы со здоровьем, отчего он и умер», — рассказал РИА Новости представитель регионального управления ФСИН.

Материалы по теме Все сначала Следственные органы вновь взялись за прошлое Юрия Буданова

Изначально Темирханов отбывал наказание в колонии строгого режима, по состоянию здоровья условия его содержания смягчили. Когда состояние заключенного ухудшилось, его перевели в санчасть колонии, а оттуда — в городскую больницу.

Юсупа Темирханова приговорили к 15 годам колонии за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. В 2011 году он расстрелял бывшего военного в центре Москвы. Как установили следователи, мотивом преступления стала месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих.

Материалы по теме Полковника нашла пуля В Москве убит Юрий Буданов

В 2003-м Буданов был осужден по обвинению в похищении и убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой, ему дали 10 лет, но в 2009 году он вышел по УДО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!