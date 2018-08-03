Убийца полковника Буданова умер в колонии

Юсуп Темирханов, осужденный на 15 лет за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, умер в омской колонии. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Роза Магомедова в пятницу, 3 августа.

«Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — сказала она.

Темирханов отсидел пять лет из 15, к которым его приговорил суд. Он, как установили следствие и суд, в июне 2011 года выпустил в Буданова восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

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По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих.

В 2003-м Буданов был осужден по обвинению в похищении и убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой; сам военный утверждал, что задушил Кунгаеву в состоянии аффекта, когда выяснил, что она является стрелком-снайпером одного из отрядов чеченских боевиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, лишили звания полковника и ордена Мужества. В 2009-м он освободился по УДО.

В 1998-2000-х годах Буданов командовал 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во второй чеченской войне.

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