Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на поминки Юсупа Темирханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова и умершего в колонии 3 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Поминальный обряд проходит в Гелдагане — родовом селении Темирханова. Как пишет «Кавказский узел», жители Чечни начали съезжаться туда еще 3 августа, сами похороны состоятся 4 или 5 августа. Кадыров посетил траурную церемонию и выразил соболезнования родственникам умершего.

«Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего», — сказал глава республики. Он заверил, что власти Чечни будут добиваться справедливого отношения правоохранительных органов к жителям региона.

«Мы призываем, чтоб соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России», — подчеркнул Кадыров.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен проезд возле Гелдагана колонны из десятков машин, среди которых был, в частности, черный полицейский Mercedes. Сотни граждан встречают автомобили, крича: «Аллаху Акбар!»

chp_groznyy / Instagram

Смерть Темирханова вызвала широкий отклик среди жителей Чечни. Его поминки посетили тысячи человек, поток автомобилей в Гелдаган практически не прерывается. От въезда в селение до мечети, где проходит церемония, дежурят силовики, иногда они просят не снимать происходящее на камеры, передает «Кавказский узел».

Соболезнования родным умершего выразил и коллектив чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», однако о приезде главы республики на поминки редакция не сообщает.

Юсуп Темирханов умер от остановки сердца в омской колонии 3 августа. В 2013-м он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство бывшего полковника Вооруженных сил России Юрия Буданова, ветерана второй чеченской войны. По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих.

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