Россия
 
Последние новости
В тройку лучших московских водителей автобуса попала женщина  
Десятки ЛГБТ-активистов задержали в Петербурге
Буффон завоевал первый трофей с ПСЖ
Открыта блуждающая планета-«разбойник»
Опубликована методичка для священников-видеоблогеров
Китай испытал гиперзвуковой волнолет
Испанский клуб взвинтил цену на лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Священник смотрел на Россию из своего BMW X5 и попал в смертельное ДТП
Новости партнеров

Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на поминки Юсупа Темирханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова и умершего в колонии 3 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Поминальный обряд проходит в Гелдагане — родовом селении Темирханова. Как пишет «Кавказский узел», жители Чечни начали съезжаться туда еще 3 августа, сами похороны состоятся 4 или 5 августа. Кадыров посетил траурную церемонию и выразил соболезнования родственникам умершего.

«Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего», — сказал глава республики. Он заверил, что власти Чечни будут добиваться справедливого отношения правоохранительных органов к жителям региона.

«Мы призываем, чтоб соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России», — подчеркнул Кадыров.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен проезд возле Гелдагана колонны из десятков машин, среди которых был, в частности, черный полицейский Mercedes. Сотни граждан встречают автомобили, крича: «Аллаху Акбар!»

chp_groznyy / Instagram

Смерть Темирханова вызвала широкий отклик среди жителей Чечни. Его поминки посетили тысячи человек, поток автомобилей в Гелдаган практически не прерывается. От въезда в селение до мечети, где проходит церемония, дежурят силовики, иногда они просят не снимать происходящее на камеры, передает «Кавказский узел».

Соболезнования родным умершего выразил и коллектив чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», однако о приезде главы республики на поминки редакция не сообщает.

Юсуп Темирханов умер от остановки сердца в омской колонии 3 августа. В 2013-м он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство бывшего полковника Вооруженных сил России Юрия Буданова, ветерана второй чеченской войны. По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Поминки по Темирханову второй день проходят в селе Гелдаган
В Чечне прощаются с Юсупом Темерхановым
Убийцу полковника Буданова похоронят в Чечне
Убийца полковника Буданова умер в колонии
Другие материалы рубрики
Россия00:02 3 августа

«Замшелые и отвратительные стереотипы»

Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
19:12Сегодня

Десятки ЛГБТ-активистов задержали в Петербурге

13:09 3 августа

Анонсированы «большие» парламентские слушания по пенсионной реформе

18:22Сегодня

Опубликована методичка для священников-видеоблогеров

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
16:17Сегодня

Священник смотрел на Россию из своего BMW X5 и попал в смертельное ДТП

14:38Сегодня

Появилось видео побега годовалого малыша из детского сада

18:36 2 августа

Российский полицейский отчитался о беседе с собакой

Россия00:0131 июля

«Водка — преимущество пожилых»

Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
14:00Сегодня

Уснувшие в подземном переходе цыгане всполошили россиян

12:03Сегодня

Первые минуты после крушения вертолета Ми-8 попали на видео

07:59Сегодня

Разбившийся Ми-8 под Красноярском столкнулся с грузом другого вертолета

Россия
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
Стальные династии
Десятки ЛГБТ-активистов задержали в Петербурге
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Опубликована методичка для священников-видеоблогеров
Священник смотрел на Россию из своего BMW X5 и попал в смертельное ДТП
Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова
Все материалы
Мир
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Москва посетовала на неспособность США хранить секреты
В Британии пожизненно осудили самую молодую джихадистку из ИГ
Демпартия США запретила китайские смартфоны
«Пора карать врагов ислама»
Россиянку Бутину задержали из-за ее «пьяных откровений»
Все материалы
Бывший СССР
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Торговцы на рынке поймали вора и устроили самосуд
Детскую площадку под Одессой установили у кладбища
На Украине показали арсенал Савченко для государственного переворота
Пьяный военный комиссар на Украине насмерть сбил молодых родителей
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Все материалы
Экономика
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
В России выросла средняя зарплата
Расходы бывших чиновников поставили на контроль
Названа самая популярная сеть автозаправок
Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей
Россиянам предложили поработать подольше ради пенсий
Путин повысил НДС
Все материалы
Силовые структуры
Воровская история X
Он чтил традиции и боролся с кавказцами. За ним охотились лучшие киллеры 90-х
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
Мать сестер-убийц рассказала об ужасах жизни с их отцом
Россиянину предъявили обвинение за участие в боевых действиях на Украине
Россиянин наставил вилы на полицейских и получил пулю
Петросяна и Степаненко защитят адвокаты Тимати и патриарха Кирилла
Все материалы
Наука и техника
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Открыта блуждающая планета-«разбойник»
Китай испытал гиперзвуковой волнолет
В США предрекли российской космонавтике «трудное будущее»
Все материалы
Спорт
Некого доить
В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
Буффон завоевал первый трофей с ПСЖ
Испанский клуб взвинтил цену на лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018
«Реал» согласился продать лучшего игрока чемпионата мира
Нурмагомедов получит рекордную сумму за бой с Макгрегором
«Надравший задницу» Макгрегору боец вспомнил о пощечине Нурмагомедову
Дарья Домрачева«У нас нет крепостного права»
Почему спортсмены бегут из России на Украину
Все материалы
Культура
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Мы живем в эпоху лобби однополых браков»
Британский писатель о гомосексуальности в обществе и книгах
Одна из самых известных звезд Китая таинственно исчезла
Лидер «Руки вверх!» признался в серьезных проблемах со здоровьем
Обвиненный в подготовке вечеринки с изнасилованием Браун заявил о секс-алиби
Леди Гага обратила внимание на обстоятельства смерти Zombie Boy
Все материалы
Интернет и СМИ
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Степаненко захотела оставить Петросяну «чуть-чуть» имущества
Тела убитых российских журналистов вывезли из Африки в Париж
Развод Петросяна со Степаненко поверг россиян в шок
В детские телепередачи вернули рекламу
Все материалы
Ценности
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Короли вечеринки
Музыкальные фестивали подарили миру хиппи и неформалов. Кто следующий?
Любимый бренд скинхедов изменил логотип
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Выбраны лучшие кроссовки года
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Эйфелеву башню открыли после забастовки
«Худший пассажир в истории» отправлен в тюрьму
Британка избила пограничника на Бали из-за просроченной визы
Драка американки с корейцами за место в бизнес-классе попала на видео
Все материалы
Из жизни
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Китаец без ноги оказался быстрым курьером и прославился
Носорог устроил погоню за посетителями сафари-парка
Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице
Все материалы
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Покемоны
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек
Lada Vesta Sport сфотографировали на стоянке дилерского центра
Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу
Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы