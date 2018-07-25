Кадыров нашел способ отличить настоящих чеченцев от ненастоящих

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что принятый Госдумой закон о национальных языках поможет выяснить, кто из жителей республики является настоящим чеченцем. Об этом политик написан в своем Telegram-канале в среду, 25 июля.

«Что касается конкретно чеченского языка и чеченского народа, то теперь станет известно, кто же действительно чеченец. Не может быть русским тот, кто не любит, не ценит и не гордится русским языком. Точно так же нельзя считать чеченцем того, кто завтра придет в школу с заявлением об отказе от языка Кунта-Хаджи Кишиева, Ташу-Хаджи Саясановского, Абузара Айдамирова, Ахмада Сулейманова», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что принятый документ не станет препятствием для тех, кто не захочет, чтобы его дети изучали свой национальный язык.

«Того, кто считает, что ему не нужен чеченский, татарский, аварский язык, никто не заставит силой изучать его, — заявил Кадыров. — Каждый волен определиться — является он чеченцем, татарином, аварцем или нет. Если же кто-то захочет порвать связи с языком и народом, обвиняя закон, то это его выбор, но закон тут не виноват».

Закон о родных языках был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении в среду, 25 июля. Согласно документу, в школах, программа которого предусматривает изучение предмета «Родной язык», его изучение останется обязательным, но родители смогут выбирать, какой конкретно язык их ребенок будет изучать в качестве родного. Это может быть как национальный, так и русский язык. Родители для этого должны будут подать соответствующее заявление при приеме или переводе детей на программы дошкольного, начального общего и основного общего образования, уточняет ТАСС. Русский язык остается обязательным для изучения во всех школах России.

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