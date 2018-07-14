Кадыров отозвался на новости о казни чеченок в Афганистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «уткой» сообщения о казни уроженок республики в Афганистане. Об этом он написал в субботу, 14 июля, в своем Telegram-канале.

«Конечно, никто не сомневается в том, что иблисовцы и талибы способны на зверства. Но в данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких "чеченских боевиков"», — написал он.

По словам Кадырова, источники, из которых следует, что в центральноазиатской республики были убиты именно уроженцы Чечни, весьма сомнительные. «В Афганистане по идеологическим соображениям чихнули, а у нас сразу же стали кашлять», — подчеркнул он.

Ранее в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на свои источники сообщило, что талибы казнили в Афганистане боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Отмечалось, что они захватили, изнасиловали и убили трех женщин из Узбекистана и Чечни.

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