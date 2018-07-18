Кадыров ударился в сочинительство и написал стихи про Черчесова с бабушкой Олей

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал второе за месяц стихотворение, посвященное выступлению российской сборной на чемпионате мира по футболу. Свое произведение он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

«Перед началом чемпионата Мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение. Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна», — написал Кадыров и прикрепил к посту текст стихотворения.

В своем произведении Кадыров подводит итоги мундиаля, благодарит тренера Станислава Черчесова и желает удачи Сергею Игнашевичу, который после чемпионата завершил профессиональную карьеру.

«Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,

Полюбила Черчесова бабушка Оля,

Кокошником машет с трибуны ретиво,

Кричит, что: — Играет команда красиво!

«Играем для Вас!» — развернули растяжку,

Десантник от чувств разрывает тельняшку», — говорится в одной из строф.

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В начале июня перед стартом чемпионата Слепаков выпустил песню, где раскритиковал российских футболистов и пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров. В ответ глава Чечни написал стихотворение в защиту отечественного спорта и пригласил Слепакова в Грозный записать новую композицию.

После того как российская сборная добралась до 1/4 финала, Слепаков принес извинения. Он добавил, что песня, которая стала хитом до выступления сборной, была записана «от чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все».

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