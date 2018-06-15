Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу сборной России по футболу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», — написал Кадыров, отвечая на утверждение телеведущей Тины Канделаки, что «Слепаков был прав, а Кадыров еще не доходил до раздевалки».

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Ранее Слепаков поблагодарил Кадырова и принял его приглашение посетить Чечню, уточнив, что не является «хейтером» сборной, а напротив, искренне болеет «за пацанов». По его словам, если бы ему была безразлична судьба футболистов, песни бы не было.

11 июня Слепаков опубликовал видеоролик с новой песней, где предлагал сделать тренером сборной России по футболу Рамзана Кадырова. Глава Чечни в ответ опубликовал стихотворение в защиту отечественного спорта, а также назвал комика братом и пригласил его в Грозный для записи еще одной композиции.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0. Позднее стало известно, что несколько футболистов сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провальную игру.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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