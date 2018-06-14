Слепаков оправдался и принял приглашение Кадырова посетить Чечню

Комик Семен Слепаков поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и принял его приглашение посетить Чечню. Пост артист разместил в Instagram.

«Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего чемпионата мира и просто мира», — подписал Слепаков снимок.

Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и хипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира. Фото опубликовано @slepakovsemyon

Помимо Кадырова, комик обратился также к подписчикам, поблагодарив их за отзывы на свое творчество. Слепаков уточнил, что не является «хейтером» сборной, а напротив, искренне болеет «за пацанов». По его словам, если бы ему была безразлична судьба футболистов, песни бы не было. «Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать "верю", но "надеюсь" будет честнее)», — иронично заметил артист.

11 июня Слепаков опубликовал видеоролик с новой песней, где предлагал сделать тренером сборной России по футболу Рамзана Кадырова. Глава Чечни в ответ опубликовал стихотворение в защиту отечественного спорта, а также назвал комика братом и пригласил его в Грозный для записи еще одной композиции.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров высказался категоричнее, порекомендовав Слепакову извиниться перед Кадыровым и футболистами.

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