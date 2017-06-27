Такие родные

Незаслуженная золотая медаль дочери стоила чиновнице из Адыгеи карьеры. Госслужащим приходится расставаться с работой как из-за желания держать отпрысков поближе к себе, так и по причине не зависящих от них поступков детей. Разрушить карьеру власть имущих могут также излишне требовательные и хвастливые спутницы жизни. Подробнее о семейных скандалах региональных чиновников — в материале «Ленты.ру».

«Знаете, каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами (...), а человек, который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?» — пожаловалась золотая медалистка школы №1 Тахтамукайского района Адыгеи. Помимо нее, награды удостоилась дочь главы районного управления образования Светланы Паранук.

Видео с выступлением выпускницы в считанные дни разлетелось по интернету. Министерство образования Адыгеи отправило в район специалистов, чтобы те проверили, действительно ли имела место несправедливость.

Опасения подтвердились. По итогам проверки выяснилось, что Паранук не только обеспечила дочь золотой медалью, но и незаконно находилась рядом с ней во время сдачи ЕГЭ. В конечном счете чиновница лишилась должности, а ее дочь добровольно отказалась от незаслуженной награды.

Как не порадеть-то

Желание высокопоставленных родителей устроить жизнь своим чадам неоднократно оборачивалось для них крупными неприятностями. Самый типичный случай — помощь в трудоустройстве. Два года назад лишился должности в связи с утратой доверия глава оренбургского поселка Нижнесакмарский Борис Назаров, который нанял в личные водители сына. Таким образом тот проработал два года, получая по распоряжению отца премии. В итоге чиновник был уволен, а сын остался трудиться в администрации.

Материалы по теме Ну как не порадеть родному человечку! Откуда идет и к чему приводит семейственность в госучреждениях

Директор строительного департамента мэрии Омска Сергей Козубович лишилась работы, после того как местные СМИ раструбили: в возглавляемом им департаменте числится его дочь. Впоследствии выяснилось, что она занимала должность главного специалиста в отделе контроля строительства соцобъектов, причем получала скромную зарплату в 15 тысяч рублей и напрямую не подчинялась отцу. Козубович, проработавший в мэрии более пятнадцати лет, увольнять отпрыска категорически отказался и подал в отставку сам. Администрация Омска пострадала сама: накануне празднования 300-летия города она осталась без человека, ответственного за его организацию.

Не обошлось без подобных эксцессов и на Кавказе, где клановость и кумовство в порядке вещей. Так, в 2011-м прокуратура Чечни поймала начальника департамента здравоохранения Грозного на том, что он назначил главврачом одной из больниц своего сына, не обладавшего необходимого для этой должности опытом. В этом случае, правда, чиновнику удалось усидеть в кресле.

Вопрос жизни

Чиновникам северокавказских республик чаще приходится расплачиваться за преступные ошибки своих детей. Так, в 2012 году был снят с должности заместитель мэра дагестанского города Хасавюрт Салимхан Джамалдинов: его сын оказался в числе боевиков, которых блокировали силовики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров два года назад предложил уволиться главе республиканского управления миграционной службы Асу Дударкаеву. Причина — неудовлетворительная работа ведомства, в частности, хамство его сотрудников, подчеркивал Кадыров. И добавлял: «Дударкаев, являясь руководителем одной из важных структур, не имеет морального права говорить с подчиненными о морали и нравственности, патриотизме и религии. Его родная дочь находится в рядах ваххабитов и бандитов, проливающих кровь мирных граждан и взрывающих мусульманские святыни в Сирии». По словам руководителя Чечни, Дударкаеву предлагали помочь, чтобы вернуть его дочь на родину, однако он отказался.

Рамзан Кадыров не щадит чиновников, не уследивших за своими родственниками Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Заместитель полпреда Чечни при российском президенте Тамерлан Мингаев поплатился высокой должностью за проступок супруги. Мадина Мингаева ввязалась в разборки с активистами движения «СтопХам». Около столичного торгового центра «Европейский» они наклеили на ее авто, припаркованное не по правилам, наклейку с надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Мингаева пригрозила активистам вырвать «ноги с корнями» и вызвала на место инцидента своего сына на Porsche Cayenne, который и вовсе угрожал «вырезать семью» «стопхамовца». Рамзана Кадырова поведение жены подчиненного возмутило: «Как чеченке ей следовало знать, что все это противоречит нашим морально-этическим нормам».

Муж и жена — один сатана

Поведение избранниц также нередко оборачивается для чиновников катастрофой. В начале года из-за хвастливой невесты пришлось спешно уволиться начальнику Службы автодорог Крыма Игорю Кравченко. Скандал разгорелся после того, как местные жители на странице его подруги Тамилы Омеровой обнаружили кадры из фотосессии с женихом. Смутили их не сами фото, а место проведения съемки: номер в отделе Mriya Resort&SPA, который, по подсчетам пользователей сети, обошелся им почти в 50 тысяч рублей за сутки.

В Instagram-аккаунте Тамилы обнаружили и множество записей о подарках от Кравченко, которые сочли излишне нескромными для чиновника. Госслужащий все обвинения отрицал: кольца от Cartier — всего лишь фото из интернета, а брендовые вещи куплены самой невестой. Вместе с тем он признавал, что располагает некоторыми средствами, поскольку до назначения в администрацию работал с предприятиями. Пикантности ситуации добавили подробности из биографии Кравченко: выяснилось, что прежде чем заняться поставкой дорожно-строительной техники, он возглавлял хореографическую студию.

Материалы по теме Танцуй, пока дорогой Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты

Бывшего замглавы администрации свердловского города Заречный Константина Шифа капризы жены довели до суда. В июне 2012 года Шиф и его супруга сняли беседку на турбазе. По неизвестным причинам Марине Шиф не понравилась звучавшая на территории зоны отдыха музыка. Выключить ее отказались, на что она ответила радикально, сломав микрофон. Чиновник же позвонил неким людям, которые приехали на базу и устроили там перестрелку. Шиф в итоге был приговорен к году и двум месяцам ограничения свободы. Возобновить карьеру ему пока не удалось: прошлой осенью он пытался избраться в зареченскую Думу, но безуспешно.

Летом 2016 года спутница жизни сыграла злую шутку с замглавы Минспорта Чувашии Борисом Атамановым. Чиновника поймали пьяным за рулем служебной машины, да еще и без необходимых документов. Происшествие могло бы остаться незамеченным, если бы не видеоролик, попавший в интернет. Общественное внимание привлек не столько сам факт нарушения, сколько поведение супруги замминистра. Жена Атаманова мешала сотрудникам ДПС составлять протокол и донимала их вопросами о том, кто их вызвал. «Это партия какая-то против нашей. Это партия КПРФ, "Справедливая Россия" против "Единой России" рулит», — утверждала она. Не скупилась жена чиновника и на обсценную лексику. Лидер республиканского отделения единороссов Владислав Солдатов посчитал, что после такого скандала увольнение Атаманова неизбежно.

Теперь Istagram невесты бывшего крымского чиновника Кравченко закрыт Скриншот: @miss_omtis

Деваться некуда

В трех предыдущих случаях поведения самих чиновников было достаточно для их увольнения. Но случается и так, что от них мало что зависит. В Татарстане четыре года назад сына министра юстиции Мидхата Курманова заподозрили в мошенничестве на 47 миллионов рублей при строительстве гипермаркета Leroy Merlin. Президент республики Рустам Минниханов заявил, что кадровые решения будут приняты только после расследования, однако Курманов их дожидаться не стал и подал в отставку по собственному желанию. В итоге Ильдар Курманов был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы. Впоследствии ему сократили срок вдвое, а потом и вовсе освободили по УДО.

Материалы по теме Недетский капитал Сколько денег у жен и отпрысков российских политиков

Семь лет назад по собственному желанию ушел с поста вице-мэра Сыктывкара Виктор Овакимян. Причина — уголовное дело в отношении его сына, у которого было обнаружено много огнестрельного оружия. В администрации города заявляли, что Овакимян подал заявление об отставке за день до задержания сына, однако источники уверяли в обратном: «Он ушел, чтобы не бросать тень на команду администрации столицы Коми и ее мэра». За финансовые махинации сына поплатился в тот же год и Сергей Мартин, руководивший кемеровским городом Новокузнецком более 20 лет. Сам он сослался на состояние здоровья, но точку над i поставил глава региона Аман Тулеев: отставка связала с крупнейшими за всю историю города финансовыми нарушениями в сфере ЖКХ. Сумма хищений оценивалась в 90 миллионов рублей.

И без криминала дети могут подвести чиновника под монастырь. Так, в мае этого года отказался от должности мэр Бийска Николай Нонко. Из-за того, что его сын работает и живет в США, ему не могли присвоить обязательную для градоначальника группу допуска по работе с секретными документами.

Незаменимый работник?

Заместителю директора департамента по молодежной политике Тюмени Светлане Субботиной удалось реабилитироваться после нешуточного скандала с участием несовершеннолетнего отпрыска. В интернете появились фото, на которых запечатлено, как несколько молодых людей (в числе которых 17-летний сын чиновницы) напоили девушку, раздели и надругались над ней. Субботина подала в отставку по собственному желанию. Позднее она жаловалась: «Я 30 лет отдала работе с молодежью, а теперь на меня вылили ушат грязи. После такого я не смогу найти нормальную работу».

Уголовное дело по факту случившегося впоследствии закрыли по обоюдному согласию сторон, с Субботиной сняли обвинения в неисполнении родительских обязанностей. А в марте тюменская чиновница вернулась на прежнее место работы. В администрации города категорично заявили, что в ее профессиональных качествах не сомневаются.