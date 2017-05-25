Мэр алтайского города уволился из-за недопуска к гостайнам

Депутаты гордумы Бийска приняли досрочную отставку главы городской администрации Николая Нонко. Об этом сообщает Regnum в четверг, 25 мая.

«Некоторые думцы откровенно признались, что решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Бийска стало для них неожиданным, и они испытывают огромное сожаление», — отметили в администрации.

Градоначальник объяснил, что покидает пост из-за того, что не может переоформить допуск к государственным тайнам из-за проживающих за границей родственников. Он также попросил коллег не искать «других подоплек» в его решении.

10 мая в интервью газете «Наш Бийск» Нонко заявил, что как глава администрации он обязан иметь определенную группу допуска по работе с секретными документами. «Всегда это была вторая группа допуска, затем ее понизили до третьей группы, а сейчас по городам с определенной численностью населения ее возвращают на вторую группу допуска. В связи с этим у меня возникают проблемы», — пояснял он. Мэр также добавил, что никогда не скрывал, что его сын живет и работает в США.

Николай Нонко возглавлял администрацию Бийска с 2011 года.

Согласно федеральному закону о гостайне, должностному лицу или гражданину могут отказать в допуске к засекреченной информации, если он сам или его близкие родственники живут за границей. Соответствующее решение принимается руководителем ответственного органа в индивидуальном порядке.

