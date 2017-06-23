Чиновницу в Адыгее уволили из-за скандала с «липовой» медалью дочери

В Адыгее проверили заявление выпускницы школы о том, что ее одноклассница получила медаль, поскольку является дочерью главы управления образования Тахтамукайского района. Чиновницу в итоге уволили, сообщается на сайте исполнительных органов госвласти республики.

Установлено, что женщина нарушила закон «О противодействии коррупции», поскольку «не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ». Она не имела права находиться в качестве организатора экзамена на том же пункте, где сдавала ее дочь. При этом данные видеоархива не ставят под сомнение объективность проведения ЕГЭ.

Дочь теперь уже бывшей чиновницы решила добровольно сдать медаль «За особые успехи в учении» — она написала соответствующее заявление на имя директора школы. Педсовет и родительский комитет удовлетворили ее просьбу. Кроме того, по словам министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева, «в связи со сложившимися ситуацией и по этическим соображениям» директору учебного заведения объявлен выговор.

«Ознакомившись с первыми результатами работы ведомственной комиссии, врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил продолжить проверку нормативных и текущих документов в этой школе», — отмечается в сообщении.

21 июня в Instagram появилось видео с церемонии вручения медалей в школе №1 Тахтамукайского района. Со сцены одна из девушек пожаловалась, что ее одноклассница также получила награду, хотя ни разу не отвечала на уроках, зато ее мать — глава управления образования.

В подписи к ролику автор поста возмутилась наглостью своей знакомой и ее матери. «Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами (...), а человек, который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?» — заявила выпускница.

«Аргументы и Факты» пишут, что обе девушки получили золотые медали. Чтобы стать их обладателями, нужны отличные оценки.

После публикаций в Тахтамукайский район была направлена спецкомиссия Минобрнауки республики «для проверки информации о несправедливом подходе по отношению к одной из выпускниц при выставлении итоговых отметок».