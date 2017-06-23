Число сдавших ЕГЭ по русскому языку на двойку в 2017 году уменьшилось в 1,5 раза

Число школьников, сдавших обязательный ЕГЭ по русскому языку на непроходной балл в 2017 году уменьшилось в полтора раза. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Кравцов отметил, что эта цифра не учитывает результаты пересдач, которые еще не состоялись. Он уточнил, что по русскому языку минимальный порог в 24 балла не преодолели всего 0,5 процента школьников (1 процент в 2016 году). Вузовского проходного уровня в 36 баллов не смогли достичь 1,6 процента выпускников (против 2,5 процентов в 2016 году).

Пересдача ЕГЭ по русскому языку состоится 29 июня. Проверка и обработка результатов в этом году прошла быстрее обычного, отмечает ведомство, поэтому любой желающий может посмотреть свой балл раньше положенного срока на пять дней, 22 июня.

ЕГЭ по русскому языку российские школьники сдали 9 июня. Ранее, 5 июня, прошел экзамен по обществознанию. Он стал самым массовым из тех, которые можно выбрать, его решили написать почти 60 процентов старшеклассников.

Выпускники школ обязаны сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи ЕГЭ несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз. С 2020 года список пополнится обязательным экзаменом по истории.

