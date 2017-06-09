Российские выпускники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку

Российские выпускники в пятницу, 9 июня, пишут самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) основной волны — тестирование по русскому языку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, экзамен проходит в штатном режиме, утечек контрольно-измерительных материалов нет.

ЕГЭ по русскому языку напишут 628 тысяч человек — это все выпускники 11-х классов, а также ряд граждан, закончивших школу в прошлые годы. Результаты данного экзамена необходимы для получения школьного аттестата,а также для поступления в любой вуз. Экзаменуемым придется выполнить 25 заданий. На работу отводится 3,5 часа.

5 июня школьники сдали экзамен по обществознанию. Этот предмет выбрали почти 60 процентов выпускников.

Российские выпускники сдают обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, а также самостоятельно выбирают для сдачи несколько предметов, необходимых для поступления. С 2020 года обязательным станет экзамен по истории.