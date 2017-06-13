Российские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Российские школьники во вторник, 13 июня, сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и иностранным языкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 2,8 тысячи пунктов проведения экзаменов (ППЭ)», — заметили в ведомстве. Работа по биологии состоит из 28 заданий, на их решение отводится 3,5 часа.

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Письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдать около 76 тысяч человек, по немецкому — 1,8 тысяч выпускников, по французскому — более тысячи участников, а по испанскому —179 человек. ЕГЭ по иностранным языкам состоит из 40 заданий, для выполнения которых дается три часа.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 29 мая по 1 июля. Экзамены планируют сдать около 703 тысяч человек, из них 617 тысяч — выпускники этого года.

Ранее в июне выпускники уже написали ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Экзамен по обществознанию стал самым массовым из тех, которые сдают по выбору, его решили написать почти 60 процентов выпускников.

Российские выпускники сдают обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике. Также они самостоятельно выбирают для сдачи несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз. С 2020 года обязательным станет экзамен по истории.