В Госдуме отказались запрещать обучение детей чиновников за границей

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, запрещающий чиновникам и работникам госпредприятий отправлять детей учиться за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 апреля.
Член комитета Николай Ковалев подчеркнул, что ограничение человека в выборе места обучения недопустимо.
Согласно законопроекту, обучение за пределами России запрещается для детей всех госслужащих вплоть до муниципального уровня, а также сотрудников государственных предприятий и корпораций. Исключения допускаются только для тех чиновников, которые сами работают за рубежом более года.
По мнению автора документа, депутата от КПРФ Валерия Рашкина, введение запрета могло бы простимулировать власти к повышению качества отечественного образования.
В августе прошлого года президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков также предлагал запретить чиновникам отправлять детей в иностранные учебные заведения. По его мнению, дети российских чиновников за рубежом могут быть интересны спецслужбам.