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Дочь Кадырова получила должность в секретариате главы Чечни

Дочь Кадырова Хутмат назначена заместителем руководителя секретариата главы республики

Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат получила должность в секретариате руководителя региона. Об этом сообщает «Грозный Информ».

Кадырова назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. Хутмат Кадырова в новой должности будет курировать работу реабилитационных центров. В марте 2013-го Рамзан Кадыров поделился новостью о том, что его дочь Хутмат выучила наизусть Коран.

Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова возглавила республиканское министерство культуры. На момент назначения на пост ей было 22 года.

Кадыров неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. 3 августа 2021 года его двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов стал новым министром по физической культуре, спорту и молодежной политике в республике, сменив на этом посту племянника главы Чечни 24-летнего Хамзата Кадырова. В марте Хас-Магомед Кадыров, родственник Кадырова и экс-руководитель администрации главы и правительства республики, был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. В декабре 2020-го дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном.

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Варвара Кошечкина
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