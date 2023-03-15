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17:12, 15 марта 2023Россия

20-летняя дочь Кадырова назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни

20-летнюю дочь Кадырова Хутмат назначили куратором в сфере здравоохранения Чечни

Фото: Telegram-канал Adam Alkhanov

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 20-летняя Хутмат Кадырова, назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни. Об этом сообщил зампредседателя республиканского правительства Адам Алханов в своем Telegram-канале.

«Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли», — написал Алханов.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что под кураторством дочери Кадырова здравоохранение в республике ждут успехи и широкие возможности.

Кадыров неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. 3 августа 2021 года его двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов стал новым министром по физической культуре, спорту и молодежной политике в республике, сменив на этом посту племянника главы Чечни 24-летнего Хамзата Кадырова. В декабре 2020-го дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном. В сентябре 2022 года 16-летний сын Кадырова Ахмед возглавил все детские и молодежные организации республики.

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Никита Абрамов
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