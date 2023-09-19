Путин наградил родственника Кадырова

Путин наградил мэра Грозного медалью «За заслуги перед отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил родственника Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова, который является мэром города Грозный, медалью «За заслуги перед отечеством» II степени. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Кадырова наградили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестую работу. Путин присудил такую же награду министру здравоохранения Чечни Сулейману Лорсанову «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Глава государства наградил и министра информации Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информациии Ахмеда Дудаева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Хас-Магомед Кадырова стал исполняющим обязанности главы Грозного в марте 2021 года, впоследствии Гордума избрала его мэром. На должность мэра Кадырова предложил глава Чечни. До этого Хас-Магомед Кадыров руководил полицией Грозного и был в звании младшего лейтенанта. С 2019 года возглавлял город Аргун. Рамзану Кадырову он приходится четвероюродным братом.

Руководящие должности в республике занимают несколько родственников главы Чечни. В частности, его дочь Хутмат Кадырова назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни, сын Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики. Помимо этого, дочь Кадырова Айшат получила должность первого заместителя министра культуры республики и спустя год возглавила министерство.