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14:05, 19 октября 2022Россия

Кадыров заявил о прибытии несовершеннолетних сыновей на фронт во всеоружии

Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья готовы вступить в бой прямо сейчас

Кадр: видео Telegram-канал Kadyrov_95

Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам готовы вступить в бой в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Министр культуры ЧР Айшат Кадырова и ее братья Ахмат, Эли и Адам вместе с моими племянниками побывали на передовых позициях в зоне СВО. Здесь они ознакомились с ситуацией на фронте, пообщались с бойцами батальона "Запад-Ахмат" и с бесстрашными офицерами Исмаилом и Рустамом Агуевыми», — рассказал Кадыров.

По его словам, Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, прибыли на фронт во всеоружии. «Они настроены решительно и готовы прямо сейчас вступить в бой с противником», — добавил глава Чечни. Кадыров также сообщил, что его дети осмотрели «большое количество трофеев», в том числе оружие НАТО.

Ранее руководитель региона заявил, что трое его сыновей и дочь посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах проведения специальной военной операции в Донбассе. На опубликованном видео дочь Кадырова обращается к военным, рядом с ней стоят Ахмат, Эли и Адам Кадыровы в полной боевой амуниции.

В начале октября Кадыров сообщил, что в ближайшее время трое его сыновей отправятся в зону проведения спецоперации на Украине. «Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — сказал Кадыров.

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Варвара Кошечкина
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