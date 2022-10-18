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13:56, 18 октября 2022Россия

Кадыров показал несовершеннолетних сыновей в полной боевой амуниции в Донбассе

Кадыров опубликовал видео с несовершеннолетними сыновьями в боевой амуниции в Донбасе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей и дочь посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах проведения специальной военной операции в Донбассе. Видео появилось в его Telegram-канале.

«Чеченскую делегацию возглавляет министр культуры ЧР Айшат Кадырова. Вместе с Ахматом, Эли и Адамом они пообщались с бойцами под командованием отважного и бесстрашного воина Вахи Геремеева. Его отряд задействован в охране важных объектов Мариуполя», — написал он.

На кадрах дочь Кадырова обращается к военным, рядом с ней стоят Ахмат, Эли и Адам Кадыровы, которым 16,15 и 14 лет соответственно, в полной боевой амуниции. По словам главы Чечни, они выразили благодарность бойцам за мужество и смелость.

Военные со своей стороны рассказали об успехах на фронте, сообщил Кадыров. «Они особо благодарили президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Несиевну за постоянное внимание. Воины рассказали, что благодаря РОФ ни в чем не испытывают нужды». — заключил он.

В начале октября Кадыров заявил, что в ближайшее время трое его сыновей отправятся в зону проведения спецоперации на Украине. «Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — сказал Кадыров.

Варвара Кошечкина
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