В Госдуме объяснили решение Кадырова отправить сыновей в зону спецоперации

Депутат Госдумы Останина: отправив сыновей в зону СВО, Кадыров показал пример другим отцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отправивший в зону специальной военной операции (СВО) своих несовершеннолетних сыновей, хочет показать пример другим отцам. Такое объяснение решению политика дала глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, пишет «Подъем».

«Я думаю, он своим примером просто хочет показать, чтобы другие папаши, которые называют себя патриотами, задумались о том, где находятся их великовозрастные дети», — сказала она.

По словам Останиной, Кадыров хороший отец и отвечает за свои поступки в отношении детей. Депутат напомнила, что чеченская культура воспитания отличается от других своими традициями, и подчеркнула, что «не стала бы вмешиваться во внутренние дела».

Ранее Кадыров заявил, что в первый день участия в спецоперации его несовершеннолетние сыновья сражались против бойцов Вооруженных сил Украины и прикрывали наступление российских военных. «Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело», — отметил он.

О своем решении отправить несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации глава Чечни заявил 3 октября. По словам Кадырова, для них пришло время «показать себя в реальном бою». Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, прибыли на территорию проведения СВО 19 октября. Дети ознакомились с ситуацией на фронте и осмотрели большое количество трофеев, в том числе оружие НАТО.