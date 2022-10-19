Кадыров подвел итоги пребывания сыновей на передовой

Глава Чечни Кадыров заявил, что его сыновья участвовали в бою против украинских боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья в первый день участия в спецоперации сражались против украинских боевиков и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским военным. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и, пользуясь случаем, обратились к «находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам», чтобы выйти на передовую. «Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело», — написал глава Чечни.

19 октября сыновья Кадырова, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, прибыли на фронт во всеоружии. «Они настроены решительно и готовы прямо сейчас вступить в бой с противником», — заявил политик.

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В начале октября Кадыров сообщил, что в ближайшее время трое его сыновей отправятся в зону проведения спецоперации на Украине. «Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — сказал Кадыров.