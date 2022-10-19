Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:54, 19 октября 2022Россия

Кадыров подвел итоги пребывания сыновей на передовой

Глава Чечни Кадыров заявил, что его сыновья участвовали в бою против украинских боевиков

Кадр: видео Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья в первый день участия в спецоперации сражались против украинских боевиков и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским военным. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и, пользуясь случаем, обратились к «находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам», чтобы выйти на передовую. «Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело», — написал глава Чечни.

19 октября сыновья Кадырова, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, прибыли на фронт во всеоружии. «Они настроены решительно и готовы прямо сейчас вступить в бой с противником», — заявил политик.

В начале октября Кадыров сообщил, что в ближайшее время трое его сыновей отправятся в зону проведения спецоперации на Украине. «Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — сказал Кадыров.

Оружие России
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Украины предупредили об отключении электричества по всей стране
США обвинили в разрушении мировой экономики
Здание администрации района Донецка пострадало из-за обстрела ВСУ
Тарасова назвала условие участия российских спортсменов в международных турнирах
Нанесены на карту останки взорвавшейся звезды Кассиопеи А
Раскрыты потери ВСУ в Донбассе за четыре дня
Лиз Трасс предрекли «адские сутки»
В программе Мясникова развеяли популярный миф о восстановлении зрения
Кадыров подвел итоги пребывания сыновей на передовой
Байден оценил состояние стратегического нефтяного резерва США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.