15-летний сын Кадырова пришел на новое награждение с золотым пистолетом. За месяц он получил уже пять орденов и медалей

Сын Рамзана Кадырова пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летний Адам Кадыров, пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Видео опубликовано в Telegram-канале руководителя чеченского региона.

На размещенных кадрах видно, как Адам Кадыров принимает у Кокова орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». При этом в кобуре у него находится пистолет. Эксперт по оружию Александр Кудряшов предположил, что сын главы Чечни взял с собой австрийский пистолет Glock 34. «Пистолет имеет квадратный затвор — немного пистолетов имеют квадратный затвор, также целик черного цвета, вставленный в золото, и задняя заглушка на затворе тоже черного цвета», — уточнил он.

Адама Кадырова называют хранителем священного писания

Депутат Госдумы Адам Делимханов, который присутствовал на встрече, назвал сына Кадырова хафизом — хранителем священного писания мусульман Корана.

Известно, что Адама Кадырова объявили хафизом в возрасте шести лет — в декабре 2013 года. Рамзан Кадыров говорил, для мальчика это стало нелегкой задачей, поскольку в то время он еще не умел читать и писать на русском языке. Он отмечал, что Адам стал самым юным хафизом не только в Чечне, но и во всей России.

Адам Кадыров на награждении с главой КБР Казбеком Коковым Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В связи с этим Делимханов также упомянул избиение Кадыровым-младшим Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана, в чеченском СИЗО. «Увидев этого черта, никто не смог бы удержаться», — считает Делимханов.

Глава Чечни сам опубликовал видео с избиением Журавеля в сентябре

В сентябре Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын Адам избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — отметил глава региона. Он также заявлял, что считает сына героем всех мусульман. Позднее Кадыров встретился с Журавелем, и тот заявил о намерении принять ислам.

После избиения Адам Кадыров получил пять наград за месяц

Награда из рук Кокова -— пятая в течение последнего месяца, которую Кадыров-младший получил от глав разных республик России. Он получил звание Героя Чечни. Кроме того, орден за заслуги перед республикой ему вручил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Затем муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Кадырову-младшему орден «За заслуги перед Уммой» I степени.

Адам Кадыров на награждении в Карачаево-Черкесии Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики. Это произошло после того, как депутат из Татарстана Азат Хамаев раскритиковал вручение Кадырову высшей награды после избиения человека. Позже Хамаев извинился и заявил, что высказывался на эмоциях, а его личное мнение может повредить отношениям двух народов.

Вручая награды, чиновники отмечали патриотизм и лидерские качества Кадырова, а также называли его отважным мужчиной и перспективным борцом.