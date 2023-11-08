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15:28, 8 ноября 2023Россия

Названа возможная модель золотого пистолета 15-летнего сына Кадырова

Эксперт Кудряшов предположил, что модель пистолета сына Кадырова — Glock 34

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вероятнее всего, золотой пистолет 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова — это Glock 34. Таким предположением в беседе с «Лентой.ру» поделился главный редактор журнал «Калибр», эксперт по оружию Александр Кудряшов.

«Я думаю, что это австрийский пистолет Glock, потому что пистолет имеет квадратный затвор — немного пистолетов имеют квадратный затвор, также целик черного цвета, вставленный в золото, и задняя заглушка на затворе тоже черного цвета. По этим параметрам это, скорее всего, Glock. Вероятно, это спортивный пистолет 34-й модели», — рассказал Кудряшов.

Ранее Адам Кадыров пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом в кобуре. 15-летний сын главы Чечни получил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

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