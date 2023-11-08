15-летний сын Кадырова пришел на свое награждение с золотым пистолетом

15-летний Адам Кадыров пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом

Сын главы Чечни Адам Кадыров пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Видео опубликовано в Telegram-канале руководителя чеченского региона.

На кадрах 15-летний сын Кадырова получает орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» из рук Кокова, в кобуре у него заметно оружие.

Как сообщалось ранее, присутствовавший на встрече депутат Госдумы Адам Делимханов назвал Адама Кадырова хафизом — хранителем священного писания мусульман Корана. В связи с этим депутат затронул избиение Кадыровым-младшим Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. «Увидев этого черта, никто не смог бы удержаться», — прокомментировал Делимханов поступок сына Кадырова.

За последний месяц Адам Кадыров получил пять наград — до этого орден за заслуги перед республикой ему вручил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В тот же день муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Кадырову-младшему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Кадырова орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики. В начале октябре Адам Кадыров получил звание Героя Чечни.

Адам Кадыров получил награды после того, как в конце сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана.