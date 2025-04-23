В Чечне 17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совбеза республики

Семнадцатилетнего сына Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни

В Чечне 17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности республики. Пост с упоминанием этого статуса сына главы региона Рамзана Кадырова появился в Telegram-канале ведомства.

Эта же новая должность Адама Кадырова была обозначена в заметках государственных информагентств «Грозный-Информ» и «Чечня сегодня».

Власти Чечни официально не сообщали о том, что сын Кадырова получил новую должность. На сайте Совбеза секретарем уже указан сын Кадырова.

До этого несовершеннолетний сын главы Чечни был назначен куратором МВД республики.