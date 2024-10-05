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02:37, 5 октября 2024Россия

Адам Кадыров стал рекордсменом России. Его признали самым молодым начальником службы безопасности главы региона

Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России».

Этот пост он занял в ноябре прошлого года. Однако награждение состоялось позже из-за «ожидания подходящего момента». Вручение диплома произошло в ходе турнира АСА180 по смешанным боевым искусствам (ММА).

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Адам Кадыровначальник службы безопасности главы Чечни

Адам Кадыров также получил медаль «за популяризацию Книги рекордов России», поскольку о его рекорде, по словам главного редактора книги Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может, и весь мир».

Адам Кадыров возглавил службу безопасности отца в возрасте 15 лет

Адам Кадыров был назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чечни в возрасте 15 лет. Тогда председатель регионального парламента Магомед Даудов заявил, что его племянник отличается твердым, принципиальным характером и «на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа».

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Спустя три недели Адам Кадыров стал куратором батальона имени Шейха Мансура. Депутат Госдумы Адам Делимханов указал, что назначение на эту должность стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама».

Также Кадыров-младший получил высшую награду республики — звезду героя Чечни. По словам Делимханова, Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

Сын Кадырова получил семь наград после избиения поджигателя Корана

К ноябрю 2023 года сын главы Чечни получил семь наград, подсчитала «Лента.ру». Помимо звания героя Чечни, у Адама за пять недель появилось пять орденов республиканского уровня, а также орден «За служение религии Ислам» I степени, который ему вручили в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа.

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На награждение орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» к главе региона Казбеку Кокову 15-летний Адам явился с золотым пистолетом.

В сентябре Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын Адам в отделении полиции избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. «Побил — и правильно сделал», — отметил глава региона. Он также заявлял, что считает сына героем всех мусульман.

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      Марина Совина
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