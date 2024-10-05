Адам Кадыров стал рекордсменом России. Его признали самым молодым начальником службы безопасности главы региона

Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России».

Этот пост он занял в ноябре прошлого года. Однако награждение состоялось позже из-за «ожидания подходящего момента». Вручение диплома произошло в ходе турнира АСА180 по смешанным боевым искусствам (ММА).

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Адам Кадыров начальник службы безопасности главы Чечни

Адам Кадыров также получил медаль «за популяризацию Книги рекордов России», поскольку о его рекорде, по словам главного редактора книги Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может, и весь мир».

Адам Кадыров возглавил службу безопасности отца в возрасте 15 лет

Адам Кадыров был назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чечни в возрасте 15 лет. Тогда председатель регионального парламента Магомед Даудов заявил, что его племянник отличается твердым, принципиальным характером и «на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа».

Спустя три недели Адам Кадыров стал куратором батальона имени Шейха Мансура. Депутат Госдумы Адам Делимханов указал, что назначение на эту должность стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама».

Также Кадыров-младший получил высшую награду республики — звезду героя Чечни. По словам Делимханова, Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

Сын Кадырова получил семь наград после избиения поджигателя Корана

К ноябрю 2023 года сын главы Чечни получил семь наград, подсчитала «Лента.ру». Помимо звания героя Чечни, у Адама за пять недель появилось пять орденов республиканского уровня, а также орден «За служение религии Ислам» I степени, который ему вручили в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа.

На награждение орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» к главе региона Казбеку Кокову 15-летний Адам явился с золотым пистолетом.

В сентябре Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын Адам в отделении полиции избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. «Побил — и правильно сделал», — отметил глава региона. Он также заявлял, что считает сына героем всех мусульман.