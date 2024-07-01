Племянника Кадырова назначили секретарем Совбеза Чечни

Племянник главы Чечни стал секретарем Совбеза республики

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров был назначен на пост секретаря Совбеза республики. Об этом сообщил сам руководитель Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — отметил он.

Кадыров также в ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района республики. Так, новым главой района станет Турпал-Али Ибрагимов. Как подчеркнул глава Чечни, Хамзат Кадыров и Турпал-Али Ибрагимов имеют богатый опыт на руководящих должностях.

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар. Кроме того, награды Международного союза татар вручили министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву.

23-летняя Айшат Кадырова занимает пост зампреда правительства Чечни с октября 2023 года. В феврале ее наградили орденом Донецкой народной республики.

