Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:15, 1 июля 2024Россия

Племянника Кадырова назначили секретарем Совбеза Чечни

Племянник главы Чечни стал секретарем Совбеза республики
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров был назначен на пост секретаря Совбеза республики. Об этом сообщил сам руководитель Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — отметил он.

Кадыров также в ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района республики. Так, новым главой района станет Турпал-Али Ибрагимов. Как подчеркнул глава Чечни, Хамзат Кадыров и Турпал-Али Ибрагимов имеют богатый опыт на руководящих должностях.

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар. Кроме того, награды Международного союза татар вручили министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву.

23-летняя Айшат Кадырова занимает пост зампреда правительства Чечни с октября 2023 года. В феврале ее наградили орденом Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Поступала в медколледж, а закончила шарагу!» Российская студентка устроила скандал на выпускном. Что ее возмутило?

      Известная теннисистка показала фигуру в бикини и порадовала фанатов

      Пушков усомнился в «ультраправости» партии ле Пен

      ФНС объяснила происхождение долга у Нурмагомедова

      Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

      В США высказались о сроках завершения конфликта на Украине

      Племянника Кадырова назначили секретарем Совбеза Чечни

      Один из организаторов отряда «Погоня» объявлен в розыск

      В Москве произошел пожар на территории церкви

      Небензя высказался о визите на празднование Дня независимости США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше