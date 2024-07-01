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16:43, 1 июля 2024Россия

Дочь Кадырова наградили медалями

Дочери Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар. Церемония награждения состоялась на Сабантуе в Чечне, сообщил Кадыров в Telegram-канале.

Награды Международного союза татар также вручили министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву.

«Выражаю благодарность организаторам Сабантуя в Грозном. Вы провели его на самом высоком уровне», — написал глава Чечни, подчеркнув, что почетные грамоты и благодарственные письма также получили некоторые представители татарской делегации.

23-летняя Айшат Кадырова занимает пост зампреда правительства Чечни — этот пост она заняла в октябре 2023 года. В феврале ее наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР).

Родственники Кадырова, как ранее подсчитала «Лента.ру», заняли не менее 33 государственных должностей в республике, в федеральных структурах и спортивных федерациях. В частности, в январе 2024 года дочь главы Чечни Хадижат Кадырова была назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Еще одна дочь — Хеди Кадырова — в 2023 году получила пост куратора в сфере здравоохранения Чечни.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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