Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:39, 17 февраля 2024Россия

Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Дочь Кадырова Айшат наградили орденом ДНР
Айшат Кадырова (в центре)

Айшат Кадырова (в центре). Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в своем Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, Айшат Кадырова посещала регион с гуманитарной миссией, общалась с бойцами из Чечни на передовой и передавала нуждающимся жителям ДНР помощь.

Это уже вторая награда из ДНР для дочери главы Чечни. Осенью 2022 года ее наградил орденом Дружбы глава региона Денис Пушилин.

В настоящее время 25-летняя Кадырова курирует в чеченском правительстве социальный блок в качестве вице-премьера. До этого она возглавляло министерство культуры Чечни.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ оставили Авдеевку. Почему украинское командование решило отступить из города?

      Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов ВСУ над территорией России

      Посол объяснила отказ Индонезии пустить Максима Галкина

      В джунглях Мьянмы внезапно нашли очень дорогой автомобиль

      Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

      Упавший в Воронеже беспилотник ВСУ повредил жилой дом

      В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

      Метеоролог назвал возможный срок схода снега в Москве

      Украинских артиллеристов раскритиковали за излишний энтузиазм

      Брянскую область атаковали пять беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше