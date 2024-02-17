Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Дочь Кадырова Айшат наградили орденом ДНР

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в своем Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, Айшат Кадырова посещала регион с гуманитарной миссией, общалась с бойцами из Чечни на передовой и передавала нуждающимся жителям ДНР помощь.

Это уже вторая награда из ДНР для дочери главы Чечни. Осенью 2022 года ее наградил орденом Дружбы глава региона Денис Пушилин.

В настоящее время 25-летняя Кадырова курирует в чеченском правительстве социальный блок в качестве вице-премьера. До этого она возглавляло министерство культуры Чечни.