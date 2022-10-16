Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 16 октября 2022Россия

Глава ДНР наградил дочь Кадырова

Глава ДНР Пушилин наградил орденом Дружбы дочь главы Чечни Айшат Кадырову

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил орденом Дружбы министра культуры Чечни и дочь главы республики Айшат Кадырову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемая Айшат Рамзановна, мы совсем недавно имели возможность посетить Чеченскую Республику. А сегодня уже имеем возможность принимать вас в Донецкой Народной Республике. Ваш визит является значимым для нас. Мы понимаем сколько делает чеченский народ для освобождения Донецкой Народной Республики и защиты в целом нашей большой Родины — России», — сказал он.

Пушилин отметил, что Кадырова известна как защитница прав человека и делает многое для поддержки участников специальной военной операции России на Украине. «Помогаете им и своим искусством, и словом и молитвой. Уверен, что ваш визит станет началом новых проектов, взаимодействия и укрепления дружбы между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой. Я очень рад вручить вам орден Дружбы», — заключил он.

Кадырова поблагодарила главу ДНР и передала ему приветствие от главы Чечни.

В конце декабря Айшат Кадырова получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне. Поводом для награждения назвали «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики», укрепление взаимодействия между властью и гражданским обществом, а также высокий профессионализм и популяризация культурно-исторического наследия Чечни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США высказались об ответных мерах на случай ядерного удара России
«Зенит» укрепил лидерство в РПЛ
Глава ДНР наградил дочь Кадырова
Названы опасные последствия употребления красного мяса
В Брянской области прокомментировали теракт на полигоне под Белгородом
В Запорожье заявили о смене плана ВСУ по захвату ЗАЭС
В Германии призвали дать льготы украинским беженцам
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российскую ядерную атаку
В Англии отключили электричество на стадионе во время футбольного матча
Водителям дали советы по подготовке автомобиля к зиме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.