Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

«Лента.ру»: близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах

Родственники главы Чечни Рамзана Кадырова заняли не менее 33 государственных должностей в республике, в федеральных структурах и спортивных федерациях, подсчитала «Лента.ру». Последним из назначений стал переход племянника Кадырова Адама Черхигова на должность министра транспорта, связи и цифрового развития региона.

Члены семьи Кадырова занимают должности в госструктурах республики

Дядя главы республики Хож-Ахмед Кадыров — председатель Совета алимов Северного Кавказа, а другой дядя — Магомед Кадыров — президент региональной Федерации тяжелой атлетики.

Приемный брат Висита Кадыров, по информации на октябрь 2020 года, занимал пост заместителя руководителя Роспотребнадзора республики.

33 должности занимают родственники и близкие Рамзана Кадырова в госструктурах Чечни и на федеральном уровне

Старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган работает помощником главы республики по вопросам дошкольного образования, ее муж Рамзан Черхигов занимает пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Старший сын пары Идрис возглавляет ГАИ региона, а младший Адам получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни.

Вторая сестра Рамзана Кадырова Райхана (Зулай) Кадырова работает заместителем управляющего делами главы и правительства Чеченской Республики. Ее муж Салман Закриев избран депутатом парламента региона, где также занимает пост первого заместителя председателя. Их сын Ясин Закриев в 2023 году был утвержден на пост председателя Счетной палаты Чечни.

Мать руководителя региона Аймани Кадырова занимает пост президента общественного фонда имени Ахмата Кадырова, а жена главы Чечни Медни — должность вице-президента. Это негосударственная должность, но фонд играет важную роль в республике.

Должности детей Кадырова

Старшая дочь Кадырова Айшат в октябре 2023 года стала вице-премьером Чечни. Ее муж Висхан Мацуев возглавляет Министерство сельского хозяйства республики.

В январе 2024 года вторая дочь главы Чечни Хадижат Кадырова была назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействую с социальным блоком. Ее муж Адам Алханов занимает пост министра здравоохранения региона, его отец Руслан Алханов — заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России.

Третья дочь Рамзана Кадырова Хеди (Хутмат) в 2023 году была назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни.

21 мая зять Рамзана Кадырова, муж его дочери Табарик, Рамзан Висмурадов возглавил Министерство по делам молодежи Чечни. Отец Рамзана Висмурадова и сват главы Чечни Абузайд занимает должность заместителя главы правительства региона.

18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров в мае перешел на пост министра по физической культуре и спорту региона. Спустя несколько дней он занял должность президента футбольного клуба «Ахмат». В 2024 году его включили в состав экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка. Руководителем этого органа стала его сестра Хадижат.

18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров в мае перешел на пост министра по физической культуре и спорту региона. Спустя несколько дней он занял должность президента футбольного клуба «Ахмат». В 2024 году его включили в состав экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка. Руководителем этого органа стала его сестра Хадижат

Третий сын Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, в конце апреля стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. В декабре 2023 года его назначили куратором батальона имени Байсангура Беноевского, а в ноябре утвердили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны. Также Адам Кадыров занимает должность начальника отдела безопасности главы Чечни.

Близкие Кадырова работают на постах в руководстве страны и региона

Племянник руководителя региона Халид Кадыров по состоянию на конец 2022 года занимал пост помощника министра спорта. Еще один племянник Рамзана Кадырова Хамзат занимает пост помощника главы Чечни и входит в состав президиума регионального политического совета партии «Единая Россия».

Двоюродные братья Кадырова также занимают высокие посты. Турпал-Али Ибрагимов назначен секретарем Совета безопасности Чеченской Республики, Юсуп Байсултанов — на пост начальника ОМВД в городе Аргун, Идрис Байсултанов стал советником главы Чечни по социальным вопросам, а Одес Байсултанов занимает должность первого заместителя министра спорта России. Четвероюродный брат главы Чечни Хас-Магомед Кадыров в 2021 году стал мэром Грозного.

