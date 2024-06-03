Вице-спикер Госдумы выступил против хиджабов в школах. Это не понравилось окружению Кадырова

Правая рука Кадырова Делимханов обещал объяснить Даванкову смысл ценностей в РФ

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого глава региона Рамзан Кадыров называет своей правой рукой, раскритиковал законопроект о запрете на ношение религиозной одежды в российских школах. В своем Telegram-канале он попытался объяснить вице-спикеру Госдумы и бывшему кандидату в президенты Владиславу Даванкову значение религиозных традиционных ценностей для России.

Парламентарий, близкий к окружению Кадырова, напомнил, что покрывать голову должны не только мусульманки, но и православные женщины.

Депутат от Чечни напомнил об обязанностях православных россиянок

Как заявил Делимханов, он не станет поддерживать внесенный Даванковым законопроект, так как он напрямую противоречит нормам ислама. Он также объяснил разницу между никабом и хиджабом. Никаб закрывает лицо женщины, в отличие от хиджаба, который оставляет лицо открытым. По словам чеченского политика, мусульмане не одобряют никаб, а хиджаб — это «религиозная обязанность мусульманки».

Адам Делимханов Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

В 2012 году президент России Владимир Путин выступал против обязательного ношения хиджаба российскими мусульманками. В 2013 году он заявил, что в ношении хиджабов в российских образовательных учреждениях нет ничего хорошего и это не соответствует традициям даже в мусульманских республиках страны.

Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции? Надо опираться на представителей традиционного ислама. Это бесстрашные люди, которые, порой ценой своей жизни, защищают свои идеалы Владимир Путин в 2012 году

Кроме того, парламентарий от Чечни напомнил и об обязанностях православных россиянок покрываться платком. «Хотелось бы также напомнить Даванкову, что в православии женщине тоже положено носить платок как символ боголюбия, женственности и смирения», — написал Делимханов.

Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним. РОССИЯ — МОЩЬ! АХМАТ — СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!! Адам Делимханов депутат Госдумы от Чечни

Депутат объяснил, что Конституция гарантирует право на свободу вероисповедания, а мусульмане вносят «неоценимый вклад в отстаивание интересов России». Если Даванков хочет запретить кому-либо «исполнять их религиозные предписания», то это прямо противоречит Конституции, заявил Делимханов.

Совет по правам человека предложил запретить никабы в России

Даванков внес соответствующий законопроект в конце мая. Новый закон может наделить субъекты России правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. При этом в пояснительной записке Даванков ссылается на статью 14 Конституции, по которой Россия является светским государством.

«Актуальность законопроекта (...) обусловлена необходимостью обеспечить безопасность граждан Российской Федерации. При высоких рисках террористических угроз возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах», — говорится в пояснительной записке.

Владислав Даванков Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В 2024 году в России развернулась общественная дискуссия о допустимости ношения никаба и хиджаба в общественных местах. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить ношение никаба. «Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», — заявил Фадеев.

Председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов заявил, что запрет будет иметь негативные последствия. При этом некоторые духовные лица мусульман, например муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад, объявили, что ношение никаба является пришлой традицией.

Запрет на ношение никаба и паранджи (закрывающей еще и глаза) на законодательном уровне закреплен в ряде стран, где большинство населения традиционно исповедует ислам. Такие ограничения существуют, например, в Узбекистане, Таджикистане, Египте, Тунисе, Индонезии и Марокко.