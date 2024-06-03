Правая рука Кадырова напомнил депутату Думы об обязанностях православной женщины

Депутат Делимханов заявил, что объяснит Даванкову смысл традиционных ценностей

Внесший законопроект о запрете ношения в школах религиозной одежды вице-спикер Госдумы Владислав Даванков должен знать, что платок является неотъемлемым атрибутом одежды православной женщины. Об этом заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого глава региона Рамзан Кадыров называет своей правой рукой. Заявление опубликовано в Telegram-канале парламетария.

Как заявил Делимханов, он не станет поддерживать внесенный Даванковым законопроект, так как он напрямую противоречит нормам ислама. Депутат добавил, что Конституция гарантирует право на свободу вероисповедания, а мусульмане вносят «неоценимый вклад в отстаивание интересов России». Парламентарий от Чечни напомнил, что покрывать голову должны не только мусульманки, но и православные женщины.

«В Православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо ещё не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним. РОССИЯ — МОЩЬ! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!!», — подытожил Делимханов (авторские орфография и пунктуация сохранены).

В 2024 году в России развернулась общественная дискуссия о допустимости ношения никаба и хиджаба, религиозной одежды мусульманок, в общественных местах. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить ношение никаба, а председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов заявил, что запрет будет иметь негативные последствия. При этом некоторые духовные лица мусульман, например муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад, объявил, что ношение никаба является пришлой традицией.

Запрет на ношение никаба и паранджи (закрывающей еще и глаза) на законодательном уровне закреплен в ряде стран, где большинство населения традиционно исповедует ислам. Такие ограничения существуют, например, в Узбекистане, Таджикистане, Египте, Тунисе, Индонезии и Марокко.