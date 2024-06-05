Племянник Кадырова стал министром

Племянник Кадырова Адам Черхигов стал министром транспорта и связи Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. О назначении глава республики сообщил в Telegram-канале.

С 2007 года эту должность занимал отец Адама Черхигова — Рамзан Черхигов, а его сын возглавлял комитет правительства Чечни по дошкольному образованию. О кадровых изменениях на совещании сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Как отметил Кадыров, Черхигов-младший является достойным членом команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым, и, несмотря на молодой возраст, имеет большой опыт работы на руководящих должностях и владеет профессиональными навыками.

24 мая Магомед Даудов, соратник Рамзана Кадырова, возглавил правительство Чечни. 15 мая Даудов объявил, что складывает с себя полномочия председателя чеченского парламента.

Предыдущий председатель правительства региона Муслим Хучиев отправился в отставку 21 мая. Рамзан Кадыров 24 мая сообщил, что он назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.