Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 24 мая 2024Россия

Кадыров раскрыл новую должность экс-председателя правительства Чечни

Кадыров: экс-председатель правительства Чечни Хучиев стал помощником Мишустина

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Экс-председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия», — написал политик.

Он выразил благодарность Мишустину за принятое решение в отношении Хучиева, а также поздравил бывшего председателя правительства с назначением на новую должность.

О том, что Хучиев сложил свои полномочия на посту главы правительства Чечни, Кадыров сообщил 21 мая. Тогда он отметил, что политик перейдет на другой пост. «Муслим Магомедович является настоящим профессионалом, государственным деятелем со стратегическим мышлением», — заявил Кадыров.

До этого соратник главы республики Магомед Даудов объявил, что складывает с себя полномочия председателя чеченского парламента. По его словам, он принял это решение после совещания с Кадыровым. Политик не назвал свое будущее место работы, однако заявил, что его призвание — путь Ахмата-Хаджи Кадырова.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      Школьник на отцовской «копейке» устроил полицейскую погоню со стрельбой

      ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона российское село

      На Украине усомнились в скором получении доходов от российских активов

      Половина мангровых лесов по всему миру оказалась под угрозой исчезновения

      Главы МИД Армении и Эстонии провели переговоры по телефону

      Идею сократить рабочую пятницу для женщин подвергли критике

      Раскрыта дата утверждения санкционного «пакета Навального» против России

      Женщина влюбилась в чат-бот с искусственным интеллектом и представила его матери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше