Кадыров раскрыл новую должность экс-председателя правительства Чечни
Экс-председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия», — написал политик.
Он выразил благодарность Мишустину за принятое решение в отношении Хучиева, а также поздравил бывшего председателя правительства с назначением на новую должность.
О том, что Хучиев сложил свои полномочия на посту главы правительства Чечни, Кадыров сообщил 21 мая. Тогда он отметил, что политик перейдет на другой пост. «Муслим Магомедович является настоящим профессионалом, государственным деятелем со стратегическим мышлением», — заявил Кадыров.
До этого соратник главы республики Магомед Даудов объявил, что складывает с себя полномочия председателя чеченского парламента. По его словам, он принял это решение после совещания с Кадыровым. Политик не назвал свое будущее место работы, однако заявил, что его призвание — путь Ахмата-Хаджи Кадырова.