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16:15, 21 мая 2024Россия

Кадыров заявил об отставке своего соратника

Кадыров сообщил об отставке председателя правительства Чечни Хучиева
Муслим Хучиев

Муслим Хучиев . Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, председатель правительства республики Муслим Хучиев сложил свои полномочия. О его отставке сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики. Муслим Магомедович является настоящим профессионалом, государственным деятелем со стратегическим мышлением», — заявил политик.

На какую именно должность переходит Хучиев, глава республики не сообщил. Кадыров добавил, что на новом месте бывший председатель правительства проявит свои лучшие качества.

Ранее другой соратник Кадырова — Магомед Даудовобъявил, что складывает с себя полномочия председателя чеченского парламента. По его словам, он принял это решение после совещания с Кадыровым. Политик не назвал свое будущее место работы, однако заявил, что его призвание — путь Ахмата-Хаджи Кадырова.

ЖЗЛ
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