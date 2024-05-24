Соратник Кадырова представлен на должность главы правительства Чечни

Кадыров представил нового главу правительства Чечни Магомеда Даудова

Магомед Даудов, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, возглавил правительство республики. Об этом сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Друзья! В пятницу в ходе расширенного совещания кабинета министров я представил дорогого брата Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики», — написал он.

В ходе совещания Кадыров выразил уверенность в том, что Даудов справится с полномочиями. Пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры.

15 мая Магомед Даудов объявил, что складывает с себя полномочия председателя чеченского парламента. По его словам, он принял это решение после совещания с Кадыровым. Тогда политик не назвал свое будущее место работы, однако заявил, что его призвание — путь Ахмата-Хаджи Кадырова.

Предыдущий председатель правительства региона Муслим Хучиев отправился в отставку 21 мая. Рамзан Кадыров 24 мая сообщил, что он назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.