18-летний сын Кадырова стал президентом «Ахмата»

18-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат стал президентом «Ахмата»

18-летний Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на должность президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщается на сайте команды.

«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты», — говорится в заявлении клуба. Ранее пост президента «Ахмата» занимал Магомед Даудов.

21 мая Ахмат Кадыров был назначен на пост министра по физической культуре и спорту Чечни. 17 февраля его назначили министром по делам молодежи Чечни.

«Ахмат» в нынешнем сезоне в 29 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 35 очков. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице.