Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 3 октября 2023Россия

В Кремле прокомментировали назначение дочери Кадырова вице-премьером Чечни

Песков о новой должности дочери Кадырова: за это отвечают главы субъектов
Айшат Кадырова

Айшат Кадырова. Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

За кадровую политику в регионах России отвечают руководители субъектов. Об этом, реагируя на назначение дочери Рамзана Кадырова на пост вице-премьера Чечни, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Подъем».

«Это кадровое назначение внутри региона, это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу», — сказал Песков.

2 октября глава Чечни поддержал предложение назначить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера республики. По его словам, подобное решение озвучил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

3 октября стало известно, что Айшат Кадырова получила звание народной артистки Чечни. Церемония награждения состоялась в грозненском Дворце торжеств.

Руководящие должности в республике занимают несколько родственников главы Чечни. В частности, его дочь Хутмат Кадырова назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни, сын Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слухи о скором начале предвыборной президентской кампании

    Эколог предупредила о риске исчезновения зверей в России из-за изменения климата

    В Кремле назвали предтечу ситуации в Карабахе

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Кремль призвал привыкать к жизни в рублевой зоне

    В Кремле высказались об отношении к властям Армении в России

    В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Китай

    В России назвали попавших под повышение зарплаты бюджетников

    Разлив нефти на Волге произошел в российском городе

    На Украине назвали нереалистичными обещания Зеленского победить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости