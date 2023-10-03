В Кремле прокомментировали назначение дочери Кадырова вице-премьером Чечни

Песков о новой должности дочери Кадырова: за это отвечают главы субъектов

За кадровую политику в регионах России отвечают руководители субъектов. Об этом, реагируя на назначение дочери Рамзана Кадырова на пост вице-премьера Чечни, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Подъем».

«Это кадровое назначение внутри региона, это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу», — сказал Песков.

2 октября глава Чечни поддержал предложение назначить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера республики. По его словам, подобное решение озвучил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

3 октября стало известно, что Айшат Кадырова получила звание народной артистки Чечни. Церемония награждения состоялась в грозненском Дворце торжеств.

Руководящие должности в республике занимают несколько родственников главы Чечни. В частности, его дочь Хутмат Кадырова назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни, сын Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики.

