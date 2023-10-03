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12:56, 3 октября 2023Культура

Старшая дочь Кадырова получила звание народной артистки Чечни

Глава Чечни Кадыров вручил старшей 24-летней дочери две госнаграды

Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 24-летняя Айшат Кадырова, являющаяся министром культуры республики, получила звание народной артистки Чечни. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики"», — сообщил глава Чечни.

Церемония награждения состоялась в грозненском Дворце торжеств. Кадыров также присвоил звание заслуженного работника культуры Чечни первому замглавы Минкульта республики Мерет Бейсаровой и наградил медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» певицу Элину Муртазову.

Ранее глава Чечни поддержал предложение назначить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера республики.

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    Анастасия Астахова
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