09:59, 10 февраля 2026Экономика

В России собрались продлить срок службы ветхих судов

«Ведомости»: Минтранс заметно смягчит закон о запрете эксплуатации ветхих судов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На фоне проблем с обновлением гражданского флота Минтранс России готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года. Об этом со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и источник в компании-судовладельце пишут «Ведомости».

Корректировки готовятся по итогам встреч в конце января и начале февраля. Одной из идей стало увеличение возрастного порога, после которого судно признается ветхим, с 40 до 50 лет.

Также запрет не будет распространяться на речные суда, то есть срок их эксплуатации может быть сколько угодно долгим. Кроме того, обновленный документ дает возможность правительству допускать эксплуатацию морских судов с превышением по возрасту. Предполагается, что допуск будут давать судам рыбопромыслового флота.

Собеседник издания указал, что принятие законопроекта в исходном виде практически исключено, потому что деньги на государственное финансирование программы льготного лизинга гражданских судов заканчиваются. Уже сейчас объем выделяемых средств урезан в два раза, а число судов, которые планировались к постройке, снижено с 260 до 219. При этом гарантий, что строительство не подорожает, а программа не будет дополнительно урезана в ближайшие годы, нет.

Одновременно Минтранс готовит предложения по совершенствованию нормативной базы в части усиления мер безопасности. Эти меры необходимы для минимизации рисков аварий.

Законопроект разработан по инициативе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая одновременно предлагала увеличить поддержку судовладельцев, чтобы у тех были средства для обновления флота.

Однако, отмечает, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, с учетом высокой ключевой ставки, дефицита бюджета и отсутствия средств у бизнеса платить за такое масштабное обновление флота некому. Эксперт напомнил, что эффективные российские верфи и без того загружены заказами, а неэффективные сорвут сроки и не уложатся в смету.

По данным на сентябрь, для замены ветхого флота в России нужно обновить 1,7 тысячи судов до 2030 года. В минувшем году российские заказчики получили только 129 судов.

Ранее сообщалось, что из 838 судов, участвующих в грузоперевозках по Амуру, только 73 моложе 24 лет, но даже с ними средний возраст судна достиг 46 лет. В связи с этим с момента распада СССР объем перевозимых в год по этой транспортной артерии грузов рухнул более чем в десять раз.

