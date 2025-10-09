Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:29, 9 октября 2025Экономика

Одна из частей российского флота оказалась полностью устаревшей

«Известия»: Объем грузоперевозок по Амуру рухнул из-за полного устаревания флота
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Способность к грузоперевозкам по Амуру серьезно снизилась, из-за того что флот практически полностью устарел. Из 838 судов только 73 моложе 24 лет, но даже с ними средний возраст судна составляет 46 лет. Об этом со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по экономической политике пишут «Известия».

В 1985-1990 годах объемы перевозок грузов по реке превышали 33 миллиона тонн, но к 2024 году они рухнули до 2,2 миллиона, из которых 1,7 миллиона приходятся на внутренние потребности.

В соответствии с концепцией программы развития Амурского бассейна, подготовленной ФАНУ «Восточный центр государственного планирования», к 2040 году необходимо увеличить грузоперевозки по ключевой водной артерии Дальнего Востока до семи миллионов тонн, что в 3,5 раза меньше, чем в советские годы.

Член комитета Совфеда по экономической политике Виктор Калашников считает, что в грузовых перевозках заинтересована и китайская сторона. Он добавил, что в настоящее время обслуживанием экспортно-импортных грузов на Амуре на 70 процентов занимаются суда под флагами Китая.

В свою очередь, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев признал, что 30-40 миллиардов рублей, которые правительство готово потратить на льготный лизинг для обновления флота, точно не хватит для решения проблемы. По его мнению, заплатить придется в десять раз больше, но запуск первых судов мог бы заинтересовать инвесторов и привлечь к строительству частный капитал.

Материалы по теме:
От реки до океана. Как развитие «водной» инфраструктуры влияет на экономику России. Что это дает путешественникам и бизнесу?
От реки до океана.Как развитие «водной» инфраструктуры влияет на экономику России. Что это дает путешественникам и бизнесу?
6 октября 2025
Путь во льдах. Россия активно развивает Северный морской путь. Почему это важно для страны, людей и бизнеса?
Путь во льдах.Россия активно развивает Северный морской путь. Почему это важно для страны, людей и бизнеса?
13 декабря 2024

Впрочем, депутат напомнил, что вопрос заключается не только в финансировании, нет полной ясности и с возможностью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) обеспечить выпуск необходимого количества судов.

Летом вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минтрансу и Минпромторгу разработать федеральную программу обновления флота и портов Амурского бассейна. В протоколе совещания у чиновника было указано, что исполнителем крупного госзаказа на строительство судов для региона может стать Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ).

Однако в августе стало известно, что ОСК собирается сократить 70 процентов сотрудников ХСЗ, потому что у предприятия нет заказов и объемов производства. После того как эта информация попала в публичное пространство, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал выкупить завод у ОСК за символический рубль и не допустить сокращения персонала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    В Москве закончился сезон туманов

    Бельгия обозначила три красные линии по российских активам

    Овечкин установил рекорд в НХЛ

    Народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

    Двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео

    Раскрыто содержание полученной Трампом срочной записки по Газе

    Путин прибыл на встречу с Рахмоном

    Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью гибридной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости