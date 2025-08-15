Российский судостроительный завод сократит 70 процентов сотрудников

«Ведомости»: ОСК сократит 70 % сотрудников Хабаровского судостроительного завода

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена к 31 октября сократить 70 процентов сотрудников Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ). Соответствующий документ подписал гендиректор предприятия Михаил Боровский, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к корпорации.

Поводом для такого решения называется «отсутствие объемов производства», а также обязательные указания генерального директора ОСК. Точные цифры увольнений не приводятся, но в отчете за 2024 год фигурировали 293 рабочих места. Если с того момента число сотрудников не менялось, то к ноябрю их должно остаться примерно 90 человек.

ХСЗ основан в 1953 году, он входит в число крупнейших на Дальнем Востоке предприятий отрасли. Его специализацией является серийная постройка морских тральщиков и кораблей противолодочной обороны (охотников). В 2023 году на заводе работало более 500 человек.

Два года назад завод сдал два краболовных судна проекта 03141 — «Омолон» и «Кедон», а далее, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, значимых заказов у него не было. За последние два года построить удалось только землесос «Амурский-203», причем ХСЗ выступал в качестве субподрядчика Судоремонтно-судостроительной корпорации.

По словам эксперта, предприятие оказалось неконкурентоспособным. Другие верфи готовы выполнять заказы дешевле за счет большей близости к металлургическим предприятиям и производителям комплектующих, которые находятся в основном в европейской части страны. Кроме того, продолжительная зима в регионе ухудшает условия для спуска и испытания судов, а это также сказывается на конечной стоимости контрактов.

В прошлом году выручка завода упала на 72 процента, до 336 миллионов рублей, а чистый убыток вырос на 5 процентов, до 638,6 миллиона. В апреле губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин говорил, что завод передадут управление краю. Как указал Бурмистов, это последняя возможность сохранить актив, хотя решение будет довольно затратным.

Руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге (РАНХиГС) Дмитрий Десятниченко подтвердил, что главной проблемой многих судостроительных заводов в России остается их финансовая неустойчивость, что связано с устаревшей материальной базой, несерийным производством, неэффективной кооперацией.

В октябре прошлого года ВТБ получил в доверительное управление на пять лет 100 процентов акций ОСК, а глава банка Андрей Костин стал председателем совета директоров корпорации. По итогам аудита он сравнил ОСК с финансовой пирамидой, а позднее отмечал, что состояние верфей в России можно сравнить с историческим музеем из-за древности оборудования.