В России составят список верфей для распродажи

Глава ВТБ Костин рассказал о подготовке списка верфей ОСК для дальнейшей продажи

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовит список верфей, которые планирует в дальнейшем выставить на продажу. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал глава банка ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин, передает РБК.

По его словам, план находится в состоянии формирования, к тому же, пока на предприятиях есть какие-то заказы, закрывать их нельзя. В то же время банкир подчеркнул, что отрасль нуждается в большой реструктуризации.

Костин привел в пример Севастопольский завод, на котором после сокращений осталось около 200 человек, а заказов нет и «вряд ли придут». Список таких активов вскоре передадут в правительство, также о нем доложат президенту.

ОСК создана в 2007 году для объединения в одну структуру судостроительных заводов по всей стране. В 2023 году ее передали под управление ВТБ. По итогам аудита Костин отмечал, что деятельность корпорации в последние десять лет была выстроена по принципу финансовой пирамиды.

Он объяснил, что деятельность ОСК привела к появлению огромной финансовой дыры, заключенные государственные контракты убыточны, основные фонды находятся в критически устаревшем состоянии, при этом очевидным является глубокое технологическое отставание.

В августе стало известно, что ОСК хочет к 31 октября сократить 70 процентов сотрудников Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ), поскольку у предприятия нет заказов. После этого губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о том, что регион выкупит ХСЗ у ОСК за символический рубль. Чиновник пообещал не допустить сокращения персонала и найти для верфи новые заказы.