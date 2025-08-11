Экономика
15:47, 11 августа 2025

Биржевая стоимость бензина подошла к рекорду

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже подошла к 70 тысячам рублей за тонну
В понедельник, 11 августа, стоимость сорта бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла до 69 390 рублей за тонну, что стало максимумом с сентября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Выше этого уровня, до 70 508 рублей, цена поднималась только 18 сентября 2023 года. Тогда рост удалось сбить с помощью запрета экспорта топлива, однако нынешнее повышение продолжается в условиях, когда правительство с 1 августа уже запретило поставки бензина за рубеж для всех участников рынка.

Стоимость Аи-95 впервые с 29 июля снизилась на символические 0,06 процента, до 80 154 рублей за тонну, при этом в пятницу, 8 августа, она впервые в истории поднялась выше 80 тысяч рублей.

Такой рост наблюдается на фоне возобновления атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, из-за чего ряд предприятий вынужден был остановить производство.

В Минэнерго подчеркивают, что выпадающие объемы производства бензина будут компенсированы в ближайшие дни, а ремонты ведутся ускоренными темпами. Представитель ведомства выразил уверенность, что в стране сформированы достаточные запасы топлива, внутренний рынок бензина всех марок полностью обеспечен предложением.

