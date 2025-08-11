Продажа бензина на заправках в России стала приносить убытки

«Петромаркет»: Продажа бензина на заправках в августе начала приносить убытки

Розничная торговля бензином в России к началу августа стала убыточной из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет» сообщает РИА Новости.

По состоянию на 1 число месяца чистая маржа (отношение чистой прибыли к выручке) торговли бензином АИ-92 составляет минус 1,1 рубля, а АИ-95 — минус 1,4 рубля. Поддерживает экономику заправок продажа дизельного топлива, маржа которого находится в положительной зоне — 8,1 рубля за литр.

На этом фоне скорость роста розничных цен на бензин начала опережать инфляцию. По оценкам Росстата, к 4 августа с начала года топливо подорожало на 4,9 процента при общем росте цен на уровне 4,37 процента.

Биржевые цены на бензин поднялись значительно сильнее. В минувшую пятницу, 8 августа, стоимость АИ-95 на Петербургской бирже впервые в истории превысила 80 тысяч рублей за литр, а цена АИ-92 достигла 68,6 тысячи рублей за тонну, что близко к рекорду.

Такой рост наблюдается даже после полного запрета экспорта бензина, под который с 1 августа попали крупные компании. Одной из причин аналитики называют возобновление атак беспилотников на российские НПЗ, из-за который ряд предприятий вынужден был остановить производство на неопределенный срок для ремонта.