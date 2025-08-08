Стоимость бензина в России побила рекорд пятый день подряд

Биржевые цены на бензин впервые поднялись выше 80 тысяч рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина марки Аи-95 била рекорды всю неделю, обновляя максимумы в ежедневном режиме. Пятидневку она завершила, впервые в истории поднявшись выше 80 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В пятницу, 8 августа, рост составил 0,8 процента, до 80 206 рублей за тонну. В целом же, как пишет «Интерфакс», с момента введения в конце июля полного запрета на вывоз бензина из России 95-й подорожал на 7,2 процента.

Бензин Аи-92 в пятницу также подорожал, прибавив 0,41 процента, до 68,599 тысячи рублей за тонну.

Говоря о ситуации на топливном рынке, в Минэнерго РФ 1 августа указывали, что цены на заправках растут в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике.

В сегодняшнем комментарии ведомства указано, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтных работ на НПЗ будут компенсированы в ближайшие дни, а восстановительные работы на заводах ведутся ускоренными темпами. «В условиях запрета экспорта бензина весь дополнительный объем предложения топлива будет направлен на внутренний рынок во все каналы реализации», — подчеркнули в министерстве.

Федеральная антимонопольная служба России тем временем заявила, что изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже с 15 до 17 процентов.

