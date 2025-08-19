Экономика
Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже достигли рекордных отметок
По итогам торгов во вторник, 19 августа, стоимость обеих марок бензина, торгующихся на Петербургской бирже, превысила исторические максимумы, что в последний раз случалось в сентябре 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цена Аи-92 поднялась на 0,93 процента, до 71 970 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,29 процента, до 81 337 рублей. Также впервые за последнее время резкий рост показало дизельное топливо — плюс 1,66 процента, до 60 256 рублей, хотя это по-прежнему меньше, чем максимум с начала года, достигнутый в апреле.

Биржевые цены на бензин растут на фоне традиционного летнего спроса, который оказался несколько выше из-за многочисленных закрытий российских аэропортов, затянувшихся плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и возобновившихся в последние недели атак на них беспилотников.

По данным СМИ, ряд предприятий временно прекратили прием нефти для переработки, сколько времени потребуется на восстановление полноценной работы не сообщается.

Ранее стало известно, что вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетическую сферу, поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго установить причины резкого роста цен в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской отраслях, а также перебои с поставками в ряде других регионов.

